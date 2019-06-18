شكرا لقرائتكم تعرف علي المباريات الودية المتبقية قبل كاس الامم الافريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اقتربت جميع المنتخبات المشاركة في النسخة 32 من كأس الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر على أراضيها، الإنتهاء من المباريات الودية استعدادا للبطولة التى تنطلق عقب 3 أيام .

ويتبقى 3 مباريات ودية فقط لخمس منتخبات تشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، حيث يخوض اليوم الثلاثاء موريتانيا وبنين مباراة ودية اخيرة بينهما ، إذ يتواجد الأول فى المجموعة الخامسة، والثانى فى المجموعة السادسة.

ويقام غداً الأربعاء آخر مبارايتين وديتين قبل انطلاق البطولة الأفريقية ، حيث يواجه جنوب أفريقيا نظيره الأنجولى ، فيما يخوض منتخب كوت ديفوار مباراة ودية أمام زامبيا الغير مشارك فى البطولة .

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يذكر أن تونس هزمت بوروندى بهدفين مقابل هدف وأحد أمس الإثنين ضمن استعداد ألفريقين للمشاركة فى أمم إفريقيا.

وتنطلق البطولة فى العاشرة مساء الجمعة ، بمواجهة مصر صاحبة الأرض أمام زيمبابوى فى المجموعة الأولى .