شكرا لقرائتكم تعرف علي المباريات الودية المتبقية قبل كاس الامم الافريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
اقتربت جميع المنتخبات المشاركة في النسخة 32 من كأس الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر على أراضيها، الإنتهاء من المباريات الودية استعدادا للبطولة التى تنطلق عقب 3 أيام .
ويتبقى 3 مباريات ودية فقط لخمس منتخبات تشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، حيث يخوض اليوم الثلاثاء موريتانيا وبنين مباراة ودية اخيرة بينهما ، إذ يتواجد الأول فى المجموعة الخامسة، والثانى فى المجموعة السادسة.
ويقام غداً الأربعاء آخر مبارايتين وديتين قبل انطلاق البطولة الأفريقية ، حيث يواجه جنوب أفريقيا نظيره الأنجولى ، فيما يخوض منتخب كوت ديفوار مباراة ودية أمام زامبيا الغير مشارك فى البطولة .
يذكر أن تونس هزمت بوروندى بهدفين مقابل هدف وأحد أمس الإثنين ضمن استعداد ألفريقين للمشاركة فى أمم إفريقيا.
وتنطلق البطولة فى العاشرة مساء الجمعة ، بمواجهة مصر صاحبة الأرض أمام زيمبابوى فى المجموعة الأولى .
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