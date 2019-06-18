كابوريا الزمالك يختار بين عرضين خلال الانتقالات الصيفية...

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جدة - عمرو شويل تلقى أحمد كابوريا، صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته لطلائع الجيش، عرضًا من وكلاء اللاعبين للانتقال إلى مصر المقاصة ناديه القديم. وبذلك أصبح اللاعب يمتلك عرضين إحداهما من نادى سموحة والأخر من الفريق الفيومى، وطالب اللاعب من الوكيل الذى أحضر له العرض بأن يكون بشكل رسمى حتى يتثنى له الدخول مع إدارة ناديه فى مفاوضات بشأن تحديد وجهته فى الموسم الجديد، فى ظل صعوبة عودته للقلعة البيضاء لامتلاك عدد كبير من اللاعبين فى مركزه، حيث يرغب اللاعب فى المشاركة بشكل أساسى، لذلك سيُحدد الفريق الذى سينضم له بالتفاوض مع إدارة ناديه بما يُحقق مصلحة النادى ورغبته فى المشاركة بشكل أساسى.

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