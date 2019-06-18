شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تؤكد رفضها لرحيل جونيور أجاي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغت لجنة التخطيط بالأهلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برفضهم فكرة رحيل النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق فى الموسم الجديد، متمسكين ببقائه فى الموسم القادم على أقل تقدير، خاصة بعد تمديده لتعاقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين اضافيين. وتلقى أجاي عدداً من العروض الخارجية خلال الأيام الماضية أبرزها من الدوري البرتغالي ،خاصة وأن هناك رغبة من اللاعب فى الرحيل، نظراً لعدم مشاركته بشكل أساسي فى الفترة الأخيرة، إلا أن قرار لجنة التخطيط الأخير هو بقاء اللاعب فى الموسم المقبل.

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