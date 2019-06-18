شكرا لقرائتكم "شارة الكابتن" حائرة بين نجوم المنتخب.. من يحملها في افتتاح أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحمل أحمد المحمدى لاعب أستون فيلا الانجليزى، شارة كابتن المنتخب فى بطولة أمم افريقيا 2019 بداية من مباراة زيمبابوى فى افتتاح البطولة، وفقا لمبدأ الأقدمية الذى يتم على أساسه إختيار قائد الفراعنة.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر، أن لاعبى المنتخب اتفقوا فيما بينهم على منح محمد صلاح "شارة الكابتن" فى مباراة غينيا الودية الأخيرة فور مشاركته بالشوط الثانى، رغم وجود أحمد على ومحمد الننى فى الملعب، وهما أقدم من صلاح وكانا يستحقان الشارة بعد خروج وليد سليمان.

وأوضح المصدر ، أن اللاعبين اتفقوا على منح صلاح شارة الكابتن تقديرا له واحتفالا بفوزه بدورى أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزى، دون أن يكون للجهاز الفنى أى تدخل أو تغيير فى معايير اختيار كابتن الفريق، مضيفا أن أحمد المحمدى هو كابتن المنتخب فى المباريات المقبلة، ولن يكون أى تغيير فى ترتيب "كباتن" الفريق، موضحاً أن حمل صلاح الشارة كان احتفالا وتكريما له ليس أكثر، نافيا أن يكون محمد صلاح قد طلب الحصول على الشارة.