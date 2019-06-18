رياضة | اليوم.. ريال مدريد يقدم صفقته الجديدة إلى وسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ريال مدريد يقدم صفقته الجديدة إلى وسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تقديم الدولي البرازيلي رودريجو جوس نجم سانتوس اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ونجح الملكي في الحصول على خدمات البرازيلي خلال العام الماضي مقابل 45 مليون يورو على أن يبدأ مسيرته مع كتيبة زين الدين زيدان بداية من يونيو 2019.

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ونجح الريال في إبرام خمسة صفقات حتى الآن بالتعاقد مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش بالإضافة إلى إيدير ميلياتو وفيلاند ميندي.

وكان رودريجو جوس قد وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الاسبانية مدريد من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل تقديمه للجماهير غداً.