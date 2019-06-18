رياضة | المصري يطلب ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يطلب ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض المصري البور سعيدي على أحمد حمدي نجم الأهلي والمعار إلى الجونة الانضمام للفريق البورسعيدى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر في المصري اقتناع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بإمكانيات وقدرات اللاعب الفنية.

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كما تلقى حمدي اتصالات من إدارة المصري في الساعات الماضية لجس نبضه بشأن ارتداء قميص الفريق فى الموسم المقبل..

وأفاد المصدر بأن حمدي طلب تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم ليعرف مصيره مع النادي الأحمر، خصوصًا أنه تلقى تأكيدات بعودته بعد تألقه مع الجونة.