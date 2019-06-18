رياضة | مدرب زيمبابوي لـ"الخليج 365 الرياضي": الجماهير في بلادي تشجع ليفربول وصلاح.. ومصر المرشح الأول لحصد لقب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب زيمبابوي لـ"الخليج 365 الرياضي": الجماهير في بلادي تشجع ليفربول وصلاح.. ومصر المرشح الأول لحصد لقب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود منتخب زيمبابوي المدير الفني المحلى صنداي تشيرامبو الذي لعب من قبل في صفوف نادى ديناموز زيمبابوي وتوج بلقب الدوري 5 مرات، كما شارك في صفوف منتخب زيمبابوي الذي شارك في تصفيات كاس العالم 1982.

بدأ تشيرامبو حياته التدريبة مع فريق ديناموز بزبمبابوى، تم تولى تدريب منتخب زيمبابوي وتأهل معهم للمرة الأولى في عام 2004، وعاد لتدريب منتخب زيمبابوي مرة ثانية في 2008، تم تولى تدريب فريق سيت ستارز الجنوب إفريقي عام 2010، ثم عاد للمرة الثالثة لتدريب منتخب زيمبابوي عام 2017.

ويلتقي منتخب زيمبابوي بنظيره المصري يوم الجمعة المقبل في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، حيث يلعب المنتخبان في المجموعة الأولى بجانب كل من أوغندا والكونغو.

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حوارا مع المدير الفني المتواجد حاليا في مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وجاء نص الحوار كالتالي:

مرحبا بك في مصر.

أنا سعيد بوجودى في مصر والعودة مرة أخرى ولازال سحر وجمال الاسكندرية وطقسها عالقا بذهني منذ حضوري هنا واللعب أمام منتخب مصر كلاعب، مشيرا إلى أن مباراة المنتخبين لابد أن تسودها المحبة والعراقة الإفريقية الكبيرة.

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ما هي فرص منتخب زيمبابوي في البطولة الأفريقية؟

كل ما أقوله أننى أثق في قدرات فريقى وأرى المجموعة التي يتصدرها منتخب مصر المضيفة صعبة ومفتوحة لجميع الاحتمالات، وأسعى للفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية واوغندا للصعود للدور الثاني.

من الأقرب من وجهة نظرك للتأهل للمباراة النهائية ؟

كلي آمال بالفوز بلقب البطولة رغم أنه صعب للغاية في وجود مصر المرشح الأول للبطولة، ومن الصعب تحديد الطرف الآخر لوجود العديد من المنتخبات على أعلى مستوى من اللاعبين المحترفين ولكن يتوقع الكاميرون أو السنغال.

ما رأيك في المنتخب المصري؟

منتخب مصر من أقوى منتخبات القارة الأفريقية ويضم أكثر من لاعب محترف في الدوريات العالمية ومصر تلعب كرة مثل فريق ليفربول، وزيمبابوي كلها تشجع ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح أحسن لاعب في إفريقيا وثالث العالم أما نحن فنلعب مثل المنتخب البرازيلي.