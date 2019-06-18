شكرا لقرائتكم منتخب الفراعنة يواصل تدريباته اليوم بعد الراحة الأسرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف المنتخب الوطنى بقيادة خافير أجيرى، تدريباته اليوم عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس بعد العودة من الإسكندرية.

وفضل أجيرى منح اللاعبين إجازة نصف يوم لقضائه مع أسرهم قبل الإنتظام فى المعسكر مجددا اليوم استعدادا لمباراة زيمبابوى الأولى والمقرر لها الجمعة المقبل.

يذكر أن مجموعة مصر فى البطولة تضم زيمبابوى وأوغندا والكونغو، ويخوض منتخب مصر مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى يوم الجمعة المقبل.