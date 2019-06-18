شكرا لقرائتكم الأهلى يعاين معسكر إعداد الفريق فى إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء، لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، ،وتشهد رحلة عبد الحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك.

ويعود الأهلى لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين .