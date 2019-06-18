شكرا لقرائتكم خبر عن برباعية نظيفة.. ألمانيا تقسو على جنوب أفريقيا في «مونديال السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الألماني انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، وسحق منتخب جنوب أفريقيا برباعية نظيفة، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة.

Advertisements

وعزز المنتخب الألماني صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ووجه إنذارًا شديد اللهجة إلى باقي منافسيه في البطولة، فيما ودع منتخب جنوب أفريقيا البطولة صفر اليدين حيث مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

حسم المنتخب الألماني المباراة تمامًا في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلتها: ميلاني ليوبولز وسارة دابريتز وألكسندرا بوب في الدقائق 14 و29 و40. وفي الشوط الثاني، أضافت لينا ماغول الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 58.

كان المنتخب الألماني ضمن التأهل للدور الثاني قبل المباراة ولكنه كان بحاجة إلى التعادل على الأقل لضمان صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة بين منتخبي إسبانيا والصين والتي أقيمت في نفس التوقيت.