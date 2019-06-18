شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لملاقاة الزمالك عقب أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل الإسماعيلي اليوم ، الاثنين، تدريباته استعداداً للمباراة المؤجلة مع الزمالك بعدما بدأ الدراويش استعداداته السبت الماضي لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقببل وخضع لاعبو لقياسات بدنية شاملة قبل انطلاق أول مران وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية
وحدد الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمود جابر، نهاية يونيو الجارى موعداً لانتظام أسامة إبراهيم فى مران الفريق بعدما وافق مسئولو الإسماعيلى على منح اللاعب إجازة بمناسبة زواجه الذى اتمه منذ عدة أيام حيث سافر خارج البلاد لقضاء شهر العسل.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لملاقاة الزمالك عقب أمم أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.