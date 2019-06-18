شكرا لقرائتكم وكيله: غاريث بيل لن ينتقل إلى بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى وكيل أعمال اللاعب غاريث بيل صحة تقارير صحافية تحدثت عن احتمال انتقال الدولي الويلزي من ريال مدريد الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني.

وفي حديث مع محطة (إي إس بي إن)، أكد جوناثان بارنيت، وكيل بيل، أن الشائعات حول اهتمام بايرن بضم الجناح الويلزي"29 عاما" هي مجرد "أخبار غير صحيحة" نافيا ورود أي طلب من بايرن ميونخ بهذا الخصوص.

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كانت صحيفة "صن" البريطانية أوردت تقريرا في وقت سابق قالت فيه، دون أن توضح مصدرها، إن من المحتمل أن يكون بيل من الوافدين الجدد إلى بايرن، وذكرت أن إدارة البايرن مستعدة للعمل على إقناع إدارة النادي الملكي بالتخلي عن خدمات بيل لمدة عام واحد على أن يتحمل النادي البافاري الراتب الشهري للاعب.

من جانبه، كان حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن، أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن أنشطة جديدة للبايرن في سوق الانتقالات، وكان أولي هونيس، رئيس النادي البافاري وعد في مارس الماضي بتوفير أكبر برنامج استثمار للبايرن على الإطلاق.

يذكر أن بيل لم يعد يلعب دورا في ريال مدريد في التشكيل الجديد تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان ومن المحتمل أن يترك النادي، وكان بارنيت صرح مؤخرا أن بيل يرغب في استيفاء مدة عقده مع النادي الملكي التي لا تزال ممتدة لثلاث سنوات.