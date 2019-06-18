تشيلي تسحق اليابان بنتيجة 0/4 في بداية مشوارها للدفاع عن اللقب

رضا علي

الحق منتخب تشيلي هزيمة مذلة بمنتخب اليابان وسحقه بنتيجة 0/4 في اولى مبارياته على ملعب "يورومبي"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل.

وسجل لمنتخب تشيلي كلًا من "إيريك بولجار في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز ادواردو فارجاس النتيجة بعد 9 دقائق من بداية أحداث الشوط الثاني،

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فيما دون اليكسيس سانشيز الفرحة الثالثة لمنتخب المحاربين في الدقيقة 82 من عمر المباراة، فيما اختتم ادواردو فارجاس مهرجان الأهداف بعدها بدقيقة واحدة.

و بهذه النتيجة، يحتل المنتخب التشيلي صدارة المجموعة بالاشتراك مع أوروجواي التي هزمت الإكوادور (4-0) امس .