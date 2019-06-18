نونو جوميز: صلاح قادر على أن يكون الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

أكد نونو جوميز، مهاجم المنتخب البرتغالي السابق، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري قادر علي أن يكون أفضل لاعب في العالم خاصة مع قيادته لفريقه ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا علي حساب توتنهام.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء إن محمد صلاح بات ينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو وهو شيء يحسب له خاصة أن الفارق العمري لمصلحته.

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وأضاف أنه يعرف من اللاعبين المصريين محمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا المحترف في الدوري البرتغالي.

وأوضح أن المنتخب المصري قادر علي الفوز ببطولة أمم أفريقيا وهو المرشح الأبرز خاصة أنها تقام علي أرضة ووسط جماهيره.

وشدد البرتغالي جوميز الذي يزور مصر حالياً على أن بطولة أمم أفريقيا تضم لاعبين مميزين أخرين علي رأسهم السنغالي ساديو ماني والمغربي حكيم زياش.