محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
أكد نونو جوميز، مهاجم المنتخب البرتغالي السابق، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري قادر علي أن يكون أفضل لاعب في العالم خاصة مع قيادته لفريقه ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا علي حساب توتنهام.
وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء إن محمد صلاح بات ينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو وهو شيء يحسب له خاصة أن الفارق العمري لمصلحته.
وأضاف أنه يعرف من اللاعبين المصريين محمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا المحترف في الدوري البرتغالي.
وأوضح أن المنتخب المصري قادر علي الفوز ببطولة أمم أفريقيا وهو المرشح الأبرز خاصة أنها تقام علي أرضة ووسط جماهيره.
وشدد البرتغالي جوميز الذي يزور مصر حالياً على أن بطولة أمم أفريقيا تضم لاعبين مميزين أخرين علي رأسهم السنغالي ساديو ماني والمغربي حكيم زياش.
كانت هذه تفاصيل خبر نونو جوميز: صلاح قادر على أن يكون الأفضل في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.