النشرة الرياضية.. إحالة ميدو للتحقيق.. وتجربة آل الشيخ الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم محليا وعالميا في النشرة الرياضية عن يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2019.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الإثنين) كالتالي:
"المرة دي حاجة تانية".. آل الشيخ يتحدث عن تجربته الجديدة
الخليج 365 يوضح.. لماذا ارتدى صلاح شارة قيادة منتخب مصر أمام غينيا؟
في غياب الأصلي وارتفاع ثمنه.. قميص المنتخب "الهاي كوبي" ملاذ مشجعي مصر
منتخب مصر ينهي معسكره ببرج العرب
مران الزمالك..خالد جلال يقود التدريب في غياب الدوليين
إحالة ميدو للتحقيق بسبب فيسبوك
الصورة الرسمية لمنتخب مصر المشارك في كأس أفريقيا 2019
رئيس الزمالك: حالة "آل الشيخ" لن تتكرر.. وهذا موقف المعارين وكهربا
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