بالفيديو.. تشيلي يكتسح اليابان برباعية نظيفة في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ المنتخب التشيلي حملة الدفاع عن لقبه باكتساح نظيره الياباني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب المورمبي صباح الثلاثاء، بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

حملت رباعية تشيلي توقيع كل من إيريك بولجار وإدواردو فارجاس (هدفين) وألكسيس سانشيز في الدقائق 41 و54 و82 و83 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يتقاسم منتخب تشيلي صدارة المجموعة الثالثة مع أوروجواي الذي فاز بنفس النتيجة (4-0) صباح الإثنين على الإكوادور في المباراة الأولى بالمجموعة.

ويشارك المنتخب الياباني، وصيف بطل آسيا، للمرة الثانية في تاريخ البطولة بدعوة من اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول).

ملخص المباراة:

شهدت الدقائق الأولى من المباراة سيطرة من جانب المنتخب التشيلي لكن دون تشكيل خطورة واضحة على مرمى المنتخب الياباني، لتمر النصف ساعة الأولى للقاء بدون أي هدف.

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وافتتح منتخب تشيلي التسجيل عن طريق إريك بولجار بضربة رأسية في شباك اليابان، بعدما استغل لاعب الوسط ركنية أرسلها تشارليز آرانجيز بالدقيقة الـ41 من عمر المباراة.

وكان المنتخب الياباني قريبا من التعادل سريعا بعدما انفرد أياسي أويدا بمرمى تشيلي، لكن الحارس جابرييل آرياس نجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

وكاد منتخب تشيلي أن يضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لولا رأسية سانشيز التي ذهبت إلى يدي الحارس أوساكو، لينتهي الشوط بتقدم تشيلي أمام اليابان (1-0).

وبعد مرور 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، سجل تشيلي الهدف الثاني عن طريق إدواردو فارجاس، بعدما استلم تمريرة إيسلا على حدود منطقة الجزاء ليسددها مباشرة وتصطدم بقدم مدافع اليابان قبل أن تدخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ82، ترك ألكسيس سانشيز بصمته في المباراة مدونا الهدف الثالث لتشيلي، وسرعان ما جاء الهدف الرابع في الدقيقة الـ83 بعدما سدد الكرة من فوق الحارس الياباني لتتهادى في الشباك.

تشكيل اليابان: أوساكو، تومياسو، ناكاياما، ناوميشي أويدا، كوبو، شيباساكي، هارا، سوجيوكا، ماييدا، ناكاجيما، أياسي أويدا.

تشكيل تشيلي: آرياس، إيسلا، ميديل، ماريبان، بوسيجور، بولجار، آرانجيز، فيدال، فوينزاليدا، سانشيز، فارجاس.