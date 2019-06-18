مدرب تونس: نعرف ما ينتظرنا في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

قال الفرنسي آلان جيريس مدرب منتخب تونس عقب المواجهة الودية ضد منتخب بوروندي يوم الاثنين، إن اللقاء منحه فكرة عامة عن مستوى نهائيات كأس امم افريقيا وما ينتظر نسور قرطاج في مصر.

وقال آلان جيريس عقب فوز المنتخب التونسي الصعب أمام نظيره بوروندي 2 /1 على ملعب رادس "المباراة كشفت لنا ما ينتظرنا في النهائيات. اليوم خضنا مباراة في النهائيات".

وأضاف جيريس "الآن نحن مدركون للمسابقة ونعرف ما ينتظرنا. والمهم هو الحفاظ على الديناميكية التي تمر عبر النتيجة ومدى أهمية المباراة بالنسبة للنهائيات".

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وقدم منتخب بوروندي الذي يستعد للمشاركة الأولى له في كأس افريقيا، مستوى مميزا في المباراة وفرض التعادل بهدف لمثله حتى الدقائق الأخيرة قبل أن تحسم تونس اللقاء لمصلحتها في الوقت بدل الضائع بهدف نعيم السليتي.

وقال المدرب المساعد ماهر الكنزاري "حاولنا تجربة خيارات أخرى في آخر مباراة اعدادية وأشركنا تقريبا كل اللاعبين".

وتابع الكنزاري "من المهم انهاء آخر مباراة تحضيرية بفوز هذا جيد للمعنويات. مباراة اليوم تعطينا فكرة عن أول مواجهتين في مصر".

وفازت تونس في مبارياتها الثلاثة الودية استعدادا لكأس أمم افريقيا، ضد العراق وكرواتيا وبوروندي، وستلعب في النهائيات ضمن المجموعة الخامسة أمام منتخبات مالي وانجولا وموريتانيا.