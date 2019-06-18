رئيس الزمالك: حالة "آل الشيخ" لن تتكرر.. وهذا موقف المعارين وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدد رئيس الزمالك ملامح فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد (2019-2020)، مشيرًا إلى أن الأسعار الباهظة التي شهدها عهد تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز السابق، في الدوري المصري لن تكون موجودة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات هاتفية لقناة "المحور": "اجتمعت مع جميع أفراد الجهاز الفني للزمالك يوم الإثنين، وسيكون تشكيل الجهاز الجديد كالتالي: خالد جلال مدير فني، عبدالحميد بسيوني مدرب عام، أمير عزمي مجاهد وتامر عبدالحميد مدربين مساعدين، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، وسأحتاج إلى جهود نبيل محمود وأيمن عبدالعزيز في قطاع الناشئين، حيث نحاول تدعيم الشباب بعناصر الخبرة".

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وأضاف: "حددنا خلال الاجتماع موقف المعارين المكون عددهم من 13 لاعبًا باستثناء أحمد أبو الفتوح الذي تستمر إعارته لسموحة حتى الموسم المقبل، وأخطرنا جميع اللاعبين المعارين بالانتظام في تدريبات الزمالك خلال الـ48 ساعة المقبلة، وبناءً عليه سيحدد الجهاز الفني بقيادة خالد جلال احتياجاته ومَن سيعود للزمالك في الموسم الجديد، وجميع من غاب عن مران الزمالك تم تغريمه 300 ألف جنيه".

وانتقل للحديث عن ميركاتو الزمالك قائلا: "كل ما تردد عن شراء لاعبين لا أساس له من الصحة، الأسعار التي شهدها عهد تركي آل الشيخ لن تكون موجودة خلال الفترة، سعر الصفقة الذي وصل وقتها إلى 30 أو 40 مليون كان حالة استثنائية ولن تتكرر، خاصةً أن آل الشيخ كان يريد شراء محمود عبدالعزيز بعشرة ملايين يورو، لكننا رفضنا العرض ونجحنا في النهاية في الإبقاء على اللاعب".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "لم نطلب ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، مع احترامي إليه الزمالك يملك من هم أفضل منه، ولا يوجد أي عرض لأي لاعب من الزمالك، وقد نسمح بإعارة محمود عبدالمنعم كهربا إذا أراد الرحيل عن الزمالك لكن عليه أن يأتي بعرض قيمته أربعة ملايين دولار مثل الموسم الماضي عندما انضم لاتحاد جدة السعودي، أو بيعه بشكل نهائي مقابل 20 مليون دولار".