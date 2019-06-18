بالصور.. مطار القاهرة يتزين لاستقبال منتخبات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خصصت وزارة الطيران المدني صالة بمطار القاهرة الدولي لاستقبال المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في مصر وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين أنه "في إطار الجهود المبذولة من كافة قطاعات الدولة لإنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، يواصل مطار القاهرة استقبال بعثات المنتخبات المشاركة في المحفل القاري بالإضافة الى الوفود والجماهير الراغبة في مؤازرة منتخبات بلادهم".

وأضاف أن وزارة الطيران المدني المصري حرصت على تخصيص صالة في مطار القاهرة، خاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، قامت بتزيينها بأعلام جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بالإضافة الى وضع مجسم على هيئة استاد كرة قدم، علاوة على وجود "توت" التميمة الخاصة بالبطولة، وكذلك بعض الملصقات الدعائية التي تشجع الجماهير على زيارة مصر والأماكن السياحية المنتشرة بها.