كوبا أمريكا: تشيلي تكتسح اليابان برباعية

تمكن منتخب تشيلي لكرة القدم من تحقيق الفوز أمام نظيره الياباني بنتيجة 4-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المورمبي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

سجل إيريك بولجار أولى أهداف “لا روخا” قبل 4 دقائق فقط من نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة مميزة من زميله تشارلز أرانجيز.

وأضاف المنتخب التشيلي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر المباراة عن طريق لاعبه إدواردو فارجاس من صناعة زميله ماوريسيو إيسلا.

وفي غضون دقيقتين أضاف المنتخب التشيلي الهدفين الثالث والرابع عن طريق لاعبيه أليكسيس سانشيز وإدواردو فارجاس، لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

بهذه النتيجة يتقاسم منتخب تشيلي صدارة المجموعة الرابعة مع منتخب اوروجواي برصيد 3 نقاط وبفارق 4 أهداف، يليهما منتخبا الإكوادور واليابان في المركزين الثالث والرابع.