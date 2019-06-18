رسيمًا.. عمرو البغدادي يجدد 5 مواسم لـ"المصري" بعد تعاقده مع "الإسماعيلي"

جدد النادي المصري البورسعيدي التعاقد مع اللاعب الشاب عمرو البغدادي حارس المنتخب الوطني مواليد 2000 عقب تعاقدة مع النادي الاسماعيلي ب اربعة ايام فقط.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب انه تعاقد مع الاسماعيلي عقب نهاية عقدة مع المصري هذا الموسم مشيراً ان اللاعب الشاب وقع للدراويش بسبب تأخر النادي البورسعيدي في الاتفاق معه بشأن التجديد.

وقال المصدر ان البغدادي وقع للمصري، عقب

تعاقدة مع الإسماعيلي بعدما تواصل أحد أعضاء مجلس إدارة النادي البورسعيدي مع اللاعب هاتفياً وأبدوا رغبتهم في عودته مره أخرى للنادي المصري، ولم يبدي البغدادي اعتراضه ورحب بالعودة، ولكن بشرط أن يتم حل الموضوع مع النادي الاسماعيلي بطريقة وديه والحصول علي العقد الذي تم توقعيه مع الدراويش، وانلم يوافق الاسماعيلي في منحه العقد فلن يدخل في مشاكل معهم لانه نادي كبير وأي لاعب يتمني ان ينضمن لصفوفه.

وكان نادي المصري قد أعلن تعاقده مع عمرو البغدادي لمدة 5 مواسم جدد، منذ قليل، في حين أن الإسماعيلي أعلن أيضًا تعاقده مع اللاعب ذاته في 13 يونيو الجاري، وذلك بناءً على متابعة مكثفة ومستمرة كانت على مدار هذا الموسم للوقوف على مستواه الفنى بشكل دقيق. وشارك اللاعب أمس في مران الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي.