رياضة | تشيلي تستعرض قوتها على اليابان برباعية في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلي تستعرض قوتها على اليابان برباعية في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب تشيلي في تحقيق الفوز على منتخب اليابان، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

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وسجل ايريك بلجار الهدف الأول لمنتخب تشيلي في الدقيقة 41 من الشوط الأول، قبل أن يحرز فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 54 من بداية الشوط الثاني، وعزز سانشيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 82، واختتم فارجاس المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 83 من المباراة.

ويتصدر منتخب تشيلي المجموعة الثاني بالتساوي مع منتخب الأوروجواي برصيد 3 نقاط ونفس عدد الأهداف، حيث فاز منتخب الأوروجواي بالأمس برباعية نظيفة على منتخب الأكوادور.