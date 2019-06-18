رياضة | خاص بالفيديو والصور| عميد مشجعي الجزائر: منتخب مصر المرشح الأول لكأس إفريقيا وواثق في تنظيم رائع للبطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص بالفيديو والصور| عميد مشجعي الجزائر: منتخب مصر المرشح الأول لكأس إفريقيا وواثق في تنظيم رائع للبطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد القادر عبد الجبار عميد مشجعي منتخب الجزائر على ثقته الكاملة في قدرة مصر على تنظيم رائع لبطولة أمم إفريقيا.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الرياضي" :"جئت إلى مصر بلدي الثاني، لمؤازرة منتخب الجزائر في بطولة إفريقيا، وأتمنى أن تكون البطولة في نظامها مثل كأس العالم في روسيا.

وتابع :"متفائل بأن تكون البطولة أفضل من النسخة الماضية في الجابون".

وواصل "أرشح منتخب مصر للتتويج باللقب ثم الجزائر ثم المغرب، وبعد ذلك السنغال".

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وأشار :"النسخة الحالية من البطولة ستكون قوية للغاية لما توجد بها من منتخبات قوية".

وأوضح :"هناك مجموعة مميزة من اللاعبين في البطولة مثل محمد صلاح ورياض محرز والسنغالي ساديو ماني والقائمة طويلة".

وأتم حديثه بتوجيه رسالة إلى محمد صلاح :"قابلته في روسيا والجابون وحضرت مواجهة مصر والكاميرون في النهائي ونتمنى له التوفيق".