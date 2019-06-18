شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تسحق اليابان برباعية نظيفة في «كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب منتخب تشيلي على نظيره الياباني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، صباح الاثنين، ضمن منافسات «كوبا أمريكا 2019».
أحرز أهداف تشيلي كل من: إريك بولجار في الدقيقة 41، وإدواردو فارجاس في الدقيقتين 54 و83، وأليكسيس سانشير في الدقيقة 82.
تضم المجموعة الثالثة منتخبات: تشيلي وأوروجواي والإكوادور واليابان.
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