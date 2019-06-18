شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب جنوب أفريقيا تصل إلى مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة منتخب جنوب أفريقيا إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين؛ للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. قام فريق من إدارة العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات وصول المنتخب واستقبالهم بالورود في صالة (4) المخصصة لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة. كان في استقبال منتخب جنوب أفريقيا قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة مصر للطيران.

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