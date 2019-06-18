شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء ثلاثي الأهلي من «المخفضة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن إدارة النادي الأهلي الحالية نجحت في الحصول على استثناء من الهيئة العامة للرياضة فيما يخص عقود اللاعبين حسين المقهوي ومعتز هوساوي ومهند عسيري التي واجهت لغطاً كبيراً في الفترة الماضية بسبب رفضهم التوقيع على عقود جديدة منذ انطلاق الموسم المنصرم، تتماشى مع التعديلات الجديدة في لوائح لجنة الاحتراف، التي كانت قد أصدرت قراراً بتخفيض عقود جميع اللاعبين السعوديين نتيجة الاستحداث والتغيير في سقف عقود اللاعبين.

وتشير المصادر إلى أن الهيئة العامة للرياضة أخبرت إدارة النادي باعتماد العقود التي تم التوقيع عليها سلفاً وإخطار اللاعبين بذلك حتى لا يدخلوا في أي إشكالية مستقبلاً، وعدم التفاوض مع أي ناد في هذا الخصوص.

يذكر أن "الخليج 365" أثارت في وقت سابق القضية، مؤكدة أن النادي الأهلي يسعى جاهداً لحل الخلاف مع لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي وإخراج اللاعبين من المأزق بعد استلامهم مقدمات عقود الصيف الماضي، ورفضهم التوقيع على العقود الجديدة رغم الوعود المتكررة من لجنة الاحتراف بالحضور والالتقاء باللاعبين لضرورة تنفيذ العقود الجديدة.