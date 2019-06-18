شكرا لقرائتكم خبر عن «التصويت» يحسم رئاسة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تنتظر الجماهير الهلالية اليوم الثلاثاء الإعلان بشكل رسمي عن رئيس النادي الجديد لمدة 4 سنوات في الجمعية العمومية اليوم، بعد أن انحصرت المنافسة بين المرشحَين فهد بن نافل، وموسى الموسى، وكان الثنائي قدم روزنامة خاصة لقيادة الزعيم إدارياً وفنياً في حال فوز أحدهما برئاسة النادي. ومن المتوقع أن تحسم الرئاسة لابن نافل بأكثرية التصويت عن المرشح الآخر الموسى كون الأغلب يرون أن ابن نافل الأنسب لقيادة الهلال في المرحلة القادمة، خصوصاً أنه يحظى بدعم العضو الشرفي الهلالي الأول في الوقت الحالي الأمير الوليد بن طلال.

وسيبدأ الرئيس الهلالي المرشح من اليوم الأعمال المتعلقة بالفريق الكروي الأول، وأبرزها التعاقد مع جهاز فني كفء لقيادة الزعيم وتدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين وأجانب مميزين، وتجديد عقود الثلاثي سالم الدوسري، ومحمد جحفلي، وعبدالملك الخيبري.