شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر اتحادي لـ«الخليج 365»: «الرباعي».. خط أحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد لـ«الخليج 365» مصدر اتحادي مقرب من الرئيس المرشح لرئاسة النادي أنمار الحائلي، فتح خط اتصال مع الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا من أجل حسم قائمة الـ30 لاعبا التي سيخوض بها غمار منافسات الموسم الرياضي القادم، إذ تم الاستقرار مبدئيا على الرباعي داكوستا، وفيلانويفا، ورومارينهو، وبريجوفيتش، وأن هذا الرباعي «خط أحمر» ومن الصعب التفريط بأحدهم كونهم من ركائز الفريق الأساسية في الموسم القادم، ووضع الرباعي غروهي، وكريم الأحمدي، وسانوغو، ورودريغيز ضمن قائمة «الانتظار» للمفاضلة بينهم وفق حاجات الفريق الفنية، فيما تم الاستغناء عن الثنائي جوناس، وجورمان، ولاعب المواليد جابر عيسى، وسيتم العمل على تسويق عقودهم الاحترافية إما ببيعها أو إعارتهم للأندية الراغبة في الاستفادة من خدماتهم الفنية في المرحلة القادمة، فيما سيتم العمل على تنسيق بعض اللاعبين المحليين المنتهية عقودهم الاحترافية أو العمل على إعارتهم للأندية المحلية التي تنوي الحصول على خدماتهم الفنية في الفترة القادمة.

من جانب آخر، تعقد اليوم بمقر نادي الاتحاد الجمعية العمومية، التي ستتم من خلالها تزكية الإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، وعضوية كل من فيصل التركي، وإبراهيم بخيت، وعبدالوهاب عابد، وممدوح الحربي، ولؤي غلاييني، وأحمد قطب، وحسن باروم. وستبدأ الإدارة الاتحادية في تنفيذ مهماتهما العملية من أجل دعم استقرار النادي في مختلف الألعاب، وفي مقدمتها الفريق الكروي الأول الذي تنتظره استحقاقات محلية وعربية وقارية يسعى للمنافسة عليها في الموسم القادم.