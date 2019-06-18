شكرا لقرائتكم يوسف الجوهري يعود من ألمانيا الخميس بعد جراحة الرباط الصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب من ألمانيا الخميس المقبل وذلك بعد إجراء جراحة ناجحة في الرباط الصليبي للركبة .

وأكد الدكتور وائل نبيل طبيب المقاولون العرب في تصريحات خاصة، أن اللاعب يبدأ فترة التأهيل يوم الجمعة مباشرة بعد عودته من ألمانيا دون تأجيل داخل النادي، وحدد طبيب المقاولون الفترة التي يمكن أن يستغرقها يوسف الجوهري في التأهيل من 6 إلى 8 أشهر بحسب حالة اللاعب.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الأهلي في الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام ،حيث تقرر إقامة المباراة بعد الانتهاء من كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يولية المقبل.

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ويحتل المقاولون المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة .