شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يحدد تسعيرة بيع أو إعارة كهربا.. ويعلن عودة المعارين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن توقيع غرامات مالية قدرها٣٠٠ ألف جنيه على بعض لاعبي الفريق بسبب غيابهم عن مران اليوم بدون الحصول على إذن مسبق.
وتابع اللاعبون حصلوا على راحتهم لفترة طويلة والغياب عن التدريبات بدون إذن غير مقبول وأي يوم آخر سيكون بخصم ١٠٠ألف جنيه".
وواصل " سيتم إرسال خطابات لكل المعارين غدا بالانتظام والحضور للتدريبات خلال يومين لحسم موقفهم بشكل نهائي وتقييمهم بناء على وجهة نظر خالد جلال المدير الفني للفريق".
وشدد على أن أحمد أبو الفتوح مستمر مع سموحة لموسم آخر ولن يتم عودته إلى الفريق في الموسم المقبل.
ونفى ما تردد عن التفاوض مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب مشددا على أن الزمالك ليس بحاجة للاعب.
وأضاف " المعسكر سيكون في قبرص وتم التواصل مع السفير القبرصي بمصر لإنهاء بعض الأمور الإدارية".
ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بسبب رغبته في الرحيل على سبيل الاعارة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال : "إذا كان كهربا يريد الخروج على سبيل الإعارة فليجلب عرضًا بـ 4 ملايين دولار".
واختتم: "أما لو كان العرض على سبيل بيع فسيكون بـ20 مليون دولار".
جدير بالذكر أن كهربا ساهم في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية في العام الحالي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور يحدد تسعيرة بيع أو إعارة كهربا.. ويعلن عودة المعارين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.