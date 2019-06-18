شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: صلاح يتمتع بروح القيادة ولا يحتاج الى شارة الكابتن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح الدين نجم فريق الأهلى و منتخب مصر السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى والفراعنة قائدا بمعنى الكلمة بسبب أسلوبة مع زملائه داخل وخارج الملعب . Advertisements وأوضح وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أنه لا يحتاج الى شارة الكابتن فى منتخب مصر ولكن مكانته أكبر بكثير بسبب التزامه الشديد والنظام الذى تواجد بيه داخل معسكر الفراعنة أستعدادا للأمم أفريقيا . انضم النجم الدولى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة فى القاهرة، مبكرًا، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 6 ساعات لزيارة أسرهم ثم التجمع بفندق الإقامة بالقرب من مطار القاهرة.

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