جيرالدو: سعيد فى الأهلي وانتظر دعم جماهير مصر لأنجولا

محمد رشاد

أبدى الدولي الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رضاه بمستواه مع الفريق، متمنيًا تكرار سيناريو مواطنه فلافيو الذي تألق بقميص المارد الأحمر خلال الفترة من 2005 حتى عام 2009.

وقال جيرالدو عبر قناة "أون سبورت" المتواجد مع منتخب بلاده انجولا : "أديت أداءً جيدًا مع الأهلي وراض عما قدمته، وسعيد بخوض بطولة أمم إفريقيا في مصر وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، سعيد بالقصص التي أسمعها عن اللاعبين الأنجوليين الذين مثّلوا الأهلي مثل فلافيو وجيلبرتو، وأسعى إلى تكرار هذه القصص خلال الفترة المقبلة".

وأتم...