بث مباشر .. اليابان مع تشيلي بكوبا أمريكا

رضا علي

يلتقي منتخب اليابان مع تشيلي في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

وتُقام البطولة حالياً بمشاركة 12 منتخبًا هم منتخبات قارة أمريكا الجنوبية الـ10 بجانب منتخبي قطر واليابان، وأقيمت البطولة لأول مرة عام 1916 في الأرجنتين تحت مسمى بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم قبل أن تسمى كوبا أمريكا بدءاً من نسخة 1975.