(كان) مصر: المغرب يتّخذ تدابير لتسهيل تنقل وإقامة مشجّعيه

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الرباط: في إطار مشاركة المنتخب المغربي في الدورة الـ 32 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها مصر بداية من الجمعة، وإلى غاية 19 يوليو المقبل، اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية جملة من التدابير، بهدف تسهيل تنقل وإقامة المشجعين المغاربة المتوجهين لمصر لمساندة "أسود الأطلس".

وذكر بيان، تلقت ""الخليج 365" المغرب" نسخة منه، أن الوزارة قامت بــ"تعزيز الموارد البشرية لسفارة المملكة المغربية بالقاهرة بما يقرب بـ10 موظفين مكلفين تقديم الأجوبة اللازمة عن مختلف أسئلة المشجعين المغاربة ومساعدتهم، سواء داخل المطار أو في الملاعب التي ستجرى بها مباريات المنتخب الوطني"، كما "أعدت سفارة المملكة المغربية في القاهرة دليلاً يحتوي على المعلومات الأساسية ومختلف الإجراءات المتعلقة بهذا الحدث (التأشيرة، تعريف المشجع، النقل، الإقامة، ...). كما تم "إنشاء خلايا للرصد واليقظة على مستوى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية (مواكبة المشجعين) ومديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين (المواكبة الإعلامية)، وكذلك على مستوى سفارة المملكة بالقاهرة".

وأكد البيان أنه يمكن التواصل مع هذه الخلايا، إما عن طريق رقم هاتفي وضع لهذا الغرض أو عن طريق أرقام لمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية ومديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين وسفارة المملكة بالقاهرة.

وختم البيان بالقول إن الوزارة قامت بالتواصل مع السفارة المصرية بالرباط لتسهيل إجراءات منح التأشيرات لأنصار المنتخب الوطني والرفع من عددها قدر الإمكان.

وكان رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعبد الحميد عدو رئيس الخطوط الملكية المغربية قد وقعوا قبل أيام اتفاقية شراكة من أجل وضع برنامج استثنائي للرحلات الجوية الرابطة بين الدار البيضاء والقاهرة، يمكن مشجعي المنتخب المغربي من حضور المباريات وتشجيع منتخب بلادهم.

وستبرمج الخطوط الملكية المغربية، وفق هذا البرنامج، أكثر من 82 رحلة خلال الدور الأول لهذه التظاهرة، ما بين 23 يونيو واول يوليو، لتمكن أكثر من 7500 مشجع من مساندة أسود الأطلس بمصر. كما ستبرمج أكثر من 54 رحلة إضافية، تدعم الرحلات المنتظمة المبرمجة خلال هذه الفترة بين الدار البيضاء والقاهرة وعددها 18.

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وتقرر أن توفر الشركة المغربية هذه الرحلات الإضافية بسعرين قارين شاملين لكل الرسوم (ذهابا وايابا). فبالنسبة للرحلات التي ستمكن المشجعين من السفر لحضور المقابلة والعودة بعد انتهائها، يتم تسويقها بتعرفة قارة: 3000 درهم (300 دولار)، شاملة لكل الرسوم. أما الرحلات التي ستمكن المشجعين من حضور أكثر من مقابلة، فستعرض بتعرفة قارة: 4000 درهم (400 دولار)، شاملة لكل الرسوم.

وشُرع في تسويق هذا العرض ابتداء من السبت الماضي، من خلال قنوات التسويق الخاصة بالخطوط الملكية المغربية (الوكالات التجارية والموقع الإلكتروني ومراكز النداء) وكذا من خلال الشبكة الوطنية لوكالات الأسفار.

ويتوجه المنتخب المغربي، الثلاثاء، إلى مصر للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، حيث يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، التي ستخوض مبارياتها بملعب السلام بالقاهرة.

وتقام نهائيات مصر على 6 ملاعب موزعة على 4 مدن هي : القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية ، والسويس. فيما تعرف الدورة مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ النهائيات، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وفضلاً عن منتخبات المجموعة الرابعة، تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي؛ والثانية منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي؛ والثالثة منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا؛ والخامسة منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا؛ والسادسة منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.