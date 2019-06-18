مرتضى منصور: ٣٠٠ألف جنيه غرامة على اللاعبين الذين تغيبوا عن أول مران للفريق

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن توقيع غرامات مالية قدرها٣٠٠ ألف جنيه على بعض لاعبي الفريق بسبب غيابهم عن المران بدون الحصول على إذن مسبق.

وتابع في تصريحات تلفزيونية " اللاعبون حصلوا على راحتهم لفترة طويلة والغياب عن التدريبات بدون إذن غير

مقبول وأي يوم آخر سيكون بخصم ١٠٠ألف جنيه". وواصل " سيتم إرسال خطابات لكل المعارين غدا بالانتظام والحضور للتدريبات خلال يومين لحسم موقفهم بشكل نهائي وتقييمهم بناء على وجهة نظر خالد جلالالمدير الفني للفريق".

وشدد على أن أحمد أبو الفتوح مستمر مع سموحة لموسم آخر ولن يتم عودته إلى الفريق في الموسم المقبل.

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ونفى ما تردد عن التفاوض مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب مشددا على أن الزمالك ليس بحاجة للاعب.

وأضاف " المعسكر سيكون في قبرص وتم التواصل مع السفير القبرصي بمصر لإنهاء بعض الأمور الإدارية".