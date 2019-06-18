نهضة بركان يقطع الطريق على الإنتاج الحربي في صفقة عمر النمساوي

قطع نادي نهضة بركان المغربي الطريق على نادي الإنتاج الحربي وأعلن رسميا تجديد عقد مدافعه عمر النمساوي، لتفشل صفقة انتقاله إلى الدوري المصري.
وفضل النمساوي البقاء لموسم أخر مع نهضة بركان، معتذرالإدارة الإنتاج الحربي على عدم إتمام انتقاله للعجلات الحربية.
وتفهم مسؤولو الفريق المصري رغبة اللاعب في الاستمرار مع فريقه بالدوري المغربي بعد أن اعتذر رسمياً
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