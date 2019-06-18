نهضة بركان يقطع الطريق على الإنتاج الحربي في صفقة عمر النمساوي

قطع نادي نهضة بركان المغربي الطريق على نادي الإنتاج الحربي وأعلن رسميا تجديد عقد مدافعه عمر النمساوي، لتفشل صفقة انتقاله إلى الدوري المصري. Advertisements وفضل النمساوي البقاء لموسم أخر مع نهضة بركان، معتذرا لإدارة الإنتاج الحربي على عدم إتمام انتقاله للعجلات الحربية. لإدارة الإنتاج الحربي على عدم إتمام انتقاله للعجلات الحربية. وتفهم مسؤولو الفريق المصري رغبة اللاعب في الاستمرار مع فريقه بالدوري المغربي بعد أن اعتذر رسمياً عن السفر للقاهرة لإتمام الصفقة. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

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