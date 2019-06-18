اليوم.. منتخب مصر لناشئي السلة يواجه لبنان في افتتاح البطولة العربية

يواجه منتخب مصر نظيره لبنان عصر اليوم الثلاثاء في أولى مباريات المجموعة العربية لناشئي كرة السلة في نسختها ال 18 التي تستضيفها مصر في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ويسعي المنتخب الوطني بقيادة رفيق يوسف في خطف اللقب مستغلاً الوضع على ارضة وسط جماهيرة. ويشارك فى البطولة 6 منتخبات عربية وهم السعودية، والبحرين، والجزائر، وتونس، ولبنان، بالإضافة إلى مصر المستضيفة .

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