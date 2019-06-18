رياضة | نجوم عالميون يُزينون ملاعب مصر في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم عالميون يُزينون ملاعب مصر في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق البطولة التي تنتظرها الجماهير المصرية بفارغ الصبر وهي كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها ملاعب مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو القادم.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية 2019 رفقة منتخبات؛ الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي وستكون ضربة بداية البطولة يوم الجمعة 19 الشهر الجاري

وينتظر أن تشهد تلك البطولة منافسة قوية على اللقب نظراً للأسماء اللامعة الذين يقودون منتخبات بلادهم في "كان 2019" وينشطون في أندية بارزة في أوروبا ولهم جماهيرهم وينالوا إشادة الجميع.

ويعد منتخب مصر بقيادة نجمه محمد صلاح لاعب ليفربول، ضمن المنتخبات المرشحة لنيل اللقب وأيضاً هناك منتخب المغرب والكاميرون وكوت ديفوار والجزائر وتونس هي أيضاً منتخبات مرشحة بقوة لحصد الكأس الغالية.

وتعتبر المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا هي الأقوى حيثُ تضم منتخبات؛ المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا ولكن يتوقع أن يتأهل الأسود والأفيال للدور القادم نظراً لقوة العناصر المتواجدة في صفوفهما.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز النجوم الحاضرة في أمم أفريقيا مصر 2019:

1- محمد صلاح (مصر - ليفربول)

2- ساديو ماني (السنغال - ليفربول)

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3- ريال محرز (الجزائر - مانشستر سيتي)

4- حكيم زياش (المغرب - هولندا)

5- نيكولاس بيبي (كوت ديفوار - ليل)

6- خاليدو كوليبالي (السنغال - نابولي)

7- ويلفريد زاها (كوت ديفوار - كريستال بالاس)

8- أندريه أونانا (الكاميرون - أياكس)

9- توماس بارتي (غانا - أتلتيكو مدريد)

10- وهبي خزري (تونس - سانت إتيان)