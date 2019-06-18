رياضة | حوار- محمود فهمي "ديبالا": الأهلي خطفني من الزمالك.. ولن أكون ضيف شرف وهذا وعدي للجماهير الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- محمود فهمي "ديبالا": الأهلي خطفني من الزمالك.. ولن أكون ضيف شرف وهذا وعدي للجماهير الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- عمار حمدي وعلاقة الأهلي الجيدة مع النصر سببا في إتمام الصفقة بسرعة

- اللعب للأهلي حلم وتحقق وسيكون بوابتي للاحتراف في أوروبا

- محمد صلاح نجم كبير ومنتخب مصر قادر على الفوز بلقب إفريقيا

- تلقيت عروضا من دجلة وسموحة وفي النهاية وقعت للأهلي

نجح النادي الأهلي في الحصول على خدمات محمود فهمي الشهير بديبالا قادما من نادي النصر بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وأتم مسئولو القلعة الحمراء صفقة المهاجم الشاب صاحب الـ20 عاما بعدما توصلوا لاتفاق رسمي مع إدارة النصر القاهري لضم اللاعب الذي توج هدافا لفريقه في القسم الثاني رغم صغر سنه.

وأكد فهمي بأنه لن يكون ضيف شرف في النادي الأهلي وسيسعى جاهدا للحصول على فرصة المشاركة بعدما حقق حلم عمره بالانتقال إلى أكبر الأندية في مصر

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"الخليج 365 الرياضي" حرص على إجراء أول حوار مع المهاجم الهداف والمنتقل حديثا للنادي الأهلي :-

كيف كانت بدايتك مع كرة القدم؟

بدأت في ساحة أبو حماد بالشرقية مع الكابتن وليد عبد الحافظ، ثم بعد ذلك قام بعمل اختبارات في نادي النصر واختاروني وقاموا بشرائي من النادي مقابل 30 ألف جنيه منذ 10 سنوات، ثم تدرجت في ناشئين النصر، ورغم تلقي أكثر من عرض من أندية مثل الزمالك إلا أنهم رفضوا رحيلي وبقيت في النادي حتى لعبت في الفريق الأول وظهرت بشكل مميز.

وكيف انتقلت إلى النادي الأهلي؟

تلقيت عرضا من نادي الزمالك وكنت قريبا حتى الساعات القليلة الماضية لكن الأهلي نجح في خطفي من الزمالك، كما أن العلاقة بين دكتور عمرو عبد الحق ومسئولو الأهلي ساهمت بشكل كبير في إتمام الصفقة بسرعة.

وكيف بدأت مفاوضات الأهلي معك؟

عن طريق الكابتن تامر النحاس وكيل اللاعبين، والذي قام بإنهاء الصفقة مع نادي النصر وأنهى كل شئ وقمت بتوقيع العقود لمدة 5 مواسم.

وماذا بعد الانتقال للنادي الأهلي؟

حققت حلم حياتي وأؤؤكد لك بأني لن أكون ضيف شرف وسأسعى للمنافسة بقوة على التواجد في تشكيل الفريق.

وهل تلقيت عروضا من أندية أخرى غير الأهلي والزمالك؟

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نعم.. كان لدي عرضين من نادي وادي دجلة وسموحة، وفي النهاية الحمد لله انتقلت للنادي الأهلي.

هل ساهم صديقك عمار حمدي في إقناعك بالانتقال للأهلي؟

عمار لعب دورا كبيرا في ذلك بعدما أكد لي بأن النادي الأهلي منظومة محترفة على أفضل ما يكون وشرف لي الانضمام له.

وما هي أحلامك في المستقبل؟

أنا عمري 20 عاما فجزء من حلمي تحقق وأتمنى أن يكون النادي الأهلي بوابتي للاحتراف في الخارج، والانضمام إلى صفوف منتخب مصر الذي يعد شرفا لأي لاعب ارتداء قميصه.

لننتقل إلى جزئية أخرى هامة.. كيف ترى حدث تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا؟

هو شئ رائع لمصر وقادرون على تنظيم بطولة مميزة.

وهل ترى بأن المنتخب قادر على التتويج باللقب؟

إن شاء الله.. علينا تخطي دور المجموعات كأول المجموعة ثم بعد ذلك نأخذ الأمور خطوة خطوة وقادرون على التتويج باللقب.

وما هي المنتخبات التي تراها قوية في البطولة ؟

السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا والكاميرون.

ماذا يمثل لك محمد صلاح؟

نجم كبير وخير سفير لمصر في أوروبا.

ومن مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

عماد متعب محليا وروبيرتو فيرمينيو عالميا.

في النهاية.. ما هي رسالتك؟

أحب أن أوجه الشكر إلى أسرتي وإلى جميع المدربين في نادي النصر وأعد جماهير الأهلي بالقتال لكي أسعدهم.