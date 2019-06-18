اونلاين | yalla shoot مشاهدة مباراة اليابان وتشيلي بث مباشر 18-6-2019 كوبا أمريكا 2019 (يلا شوت الجديد)

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موعد مباراة اليابان وتشيلي اليوم كوبا أمريكا

البطولة : كوبا أمريكا 2019

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القنوات الناقلة : بي ان ماكس 3 وبي ان ماكس 4

معلق المباراة : علي محمد علي ومحمد بركات

الساعة : 1:00 صباحا بتوقيت مصر

الساعة : 2:00 صباحا بتوقيت السعودية