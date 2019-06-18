اونلاين | الان مشاهدة مباراة اليابان وتشيلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 18-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا 2019 (تغطية مباشرة)

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مشاهدة مباراة اليابان وتشيلي، بث مباشر يمكن من خلاله مشاهدة مباراة اليابان وتشيلي في بطولة كوبا امريكا اليوم الاثنين الموافق 17-6-2019 لحظة بلحظة، حيث تقام هذة المباراة علي ارضية ملعب المورمبي

يلا شوت حصري اليابان وتشيلي بث مباشر، حيث يدخل اليابان هذة المباراة وهو يبحث عن الفوز لا بديل عنه حيث يسعي للظهور من جديد في البطولة الحالية، بعدما أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم توجيه الدعوة إلى منتخبي قطر واليابان بطل ووصيف بطولة كأس الامم الاسيوية للمشاركة في البطولة التي تقام بحضور 12 منتخباً، علي الجانب الاخر منتخب تشيلي الذي استطاع الحصول على بطولة كوبا أمريكا في النسختين الماضيتين بعد تغلبه على الارجنتين في المباراة النهائية، وستكون هذة المباراة حماسية للغاية.

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مشاهدة مباراة اليابان وتشيلي

يلا شوت الجديد اليابان ضد تشيلي مباشر،ومن المقرر ان تنطلق ضربة بداية الشوط الاول من مباراة اليابان وتشيلي اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، وذلك في تمام الساعة 2:00 صباحاً بتوقيت السعودية، 1:00 صباحاً بتوقيت مصر، 2:00 صباحاً بتوقيت فلسطين، علي ان تقوم مجموعه قنوات بي ان سبورت ماكس بنقل هذة المباراة، بالتحديد بي ان سبورت ماكس 3 + 4.

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