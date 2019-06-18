قضية الاغتصاب تعيد كريستيانو رونالدو إلى المحكمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استدعت المحكمة الفيدرالية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي، للاستماع إلى أقواله في اتهامه باغتصاب الأمريكية كاثرين مايورغا.

ووفقا لما ذكره موقع “TMZ”، فإن مايورغا لجأت إلى المحكمة الفدرالية بعد أيام قليلة، من إسقاط دعوى الاغتصاب التي رفعتها ضد رونالدو في محكمة بمدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا.

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كاثرين، عارضة الأزياء السابقة، تتهم النجم البرتغالي باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو عام 2009 داخل أحد فنادق مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان رونالدو لاعبا وقتها في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

السيدة الأمريكية زعمت أن اللاعب الملقب بـ “الدون” البالغ من العمر 34 عاما، قدم لها 375 ألف دولار مقابل صمتها، وهو الادعاء الذي ينفيه اللاعب جملة وتفصيلا، كما ينفي أيضا تهمة الاغتصاب.

شرطة لاس فيجاس كانت قد فتحت في يناير الماضي تحقيقا رسميا في قضية اغتصاب رونالدو لسيدة أمريكية عام 2009، وأعدت بالفعل طلبا لأخذ عينة من الحمض النووي للاعب.

يشار إلى أن تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى أنه بسبب هذه القضية، لم تتم دعوة يوفنتوس للمشاركة في البطولة الودية التحضيرية للموسم المقبل، التي ستقام في الولايات المتحدة هذا الصيف.