كيف أفسدت إسرائيل مواجهة مصر وفلسطين؟

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١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
المنتخب الأوليمبي المصري
كشفت صحيفة إندبندنت، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أعلن في بيان له، أنه تم إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع المنتخب الأوليمبي الفلسطيني وضيفه المصري على استاد فيصل الحسيني في رام الله، وأرجع الاتحاد الفلسطيني السبب إلى رفض إسرائيل إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، إضافة إلى منع دخول بعثة المنتخب الأوليمبي الأردني، الذي كان مقرراً أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي، وخوض لقاءين وديين، وطالب الجانب الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والآسيوي وكل الاتحادات العربية والقارية أن تدين هذا التصرف.
وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن كل الاستعدادات الخاصة لإقامة اللقاء أجريت، كما أن روابط المشجعين الفلسطينيين وجماهير كرة القدم عقدت العزم على التوجه إلى ملعب المباراة لمشاهدتها. من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للرياضة الفلسطيني ورئيس اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية جبريل الرجوب، في تصريحات لإندبندنت:
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للرياضة الفلسطيني ورئيس اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية جبريل الرجوب، في تصريحات لإندبندنت: "إسرائيل لم توافق على دخول المنتخب الأوليمبي المصري، ويجب أن تقام المباراة في فلسطين، فهذا حقنا الطبيعي طبقاً لقوانين الفيفا والميثاق الأوليمبي".
وعن الإجراءات التي سيتخذها الجانب الفلسطيني في هذا الشأن أوضح الرجوب أنهم سيتوجهون بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، لأن اللقاء مهم وطنياً وفلسطينياً ومصرياً.
وكان من المقرر إقامة مباراة مصر وفلسطين يوم 16 يونيو، لكن إسرائيل عرقلت إصدار تصاريح دخول الوفد المصري.
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