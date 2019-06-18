انت الان تتابع شوقي غريب يعدد مكاسب وديتي أوزبكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد بركات ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

شوقي غريب

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن وديتي أوزبكستان اللتين خاضهما الفريق استفاد منهما لاعبو المنتخب بشكل كبير في عدة جوانب منها ما هو فني وما هو خاص بالتعود على أجواء اللعب في حضور جماهيري. وقال المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إنه اكتفى بوديتي أوزبكستان، وأنهى معسكر المنتخب في يونيو، موضحا أن ودية فلسطين تم إلغاؤها لظروف خاصة باستخراج تأشيرة الدخول للأراضي الفلسطينية، وتعذر مواجهة السودان بعد تراجع الطرف الأخير عن إقامة معسكر في القاهرة خلال شهر يونيو.

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وقال غريب في تصريحات خاصة: "المنتخب لعب المباراة الأولى وسط 25 ألف متفرج والثانية وسط 22 ألفا، وهي تجربة جيدة للعب تحت ضغط جماهيري". وأشار غريب إلى أنه منح الفرصة لبعض العناصر التي كانت غائبة عن المنتخب منذ فترة طويلة مثل مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش، بجانب عناصر أخرى لم تشارك معه من