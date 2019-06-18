انت الان تتابع مدرب حراس الأهلي يختار الشناوي لحماية عرين الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

طارق سليمان

أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الحارس محمد الشناوي هو الأحق بحراسة مرمى المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، التي يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمها إلى 6 مجموعات وسوف تقام المباريات في 4 مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية. وقال مدرب حراس مرمى الأهلي في تصريحات لإذاعة "إنيرجي إف إم": "اختيارات المنتخب في مركز حراسة المرمى منطقية للغاية بوجود محمد وأحمد الشناوي، ومحمود عبدالرحيم "جنش".

وشارك محمد الشناوي مع المنتخب الوطني الذي حقق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وأضاف مدرب حراس الأهلي: "عامر عامر من الحراس المتميزين أيضًا، لكن الإصابة أبعدته عن حسابات المنتخب". وتابع سليمان:

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