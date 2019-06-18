انت الان تتابع جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

جيرالدو

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.

وأوضح: « الحديث عن المستويات الرائعة والذكريات الجيدة التي تركها الثنائي فلافيو وجيلبرتو، يسعدني كثيرًا ويمنحني حافز أكبر على التألق وتقديم مستويات رائعة في المرحلة القادمة». وأضاف، أن انضمامه للمنتخب الأنجولي ليس جديدًا أو مفاجئًا، حيث أنه يتواجد مع الفريق منذ عام 2010، وأن أنجولا تخوض

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