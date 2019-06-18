رئيس برشلونة ينفى التواصل مع جريزمان

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تحرير:أحمد ثروت ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
جريزمان
أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أنه غير مهتم بالصفقات التى يبرمها النادى المنافس له ريال مدريد خلال الفترة الحالية من الميركاتو الصيفى، موضحا أنه لا يزال هناك وقت لتدعيم صفوف الفريق، وقال جوسيب فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "الإدارة بطيئة فى تعاقدات اللاعبين ولكنها آمنة ولا يوجد مجال للقلق، وأمامنا 3 أشهر لفترة الانتقالات وبالتأكيد سيكون هناك لاعبون راحلون عن الفريق ولاعبون سوف يتم التعاقد معهم لتدعيم البارسا للموسم المقبل من الدورى (2019- 2020)".
وأضاف جوسيب أنه هناك فريق ثانٍ للبارسا يضم عددا من اللاعبين المميزين، يجب النظر إليهم قبل التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة ونخطط لموسم (2019- 2020) بتريث شديد ولسنا فى حاجه للعجلة. وعلق أيضا على التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم فريق أتليتكو مدريد قائلا: "لا يوجد أى اتصال مع جريزمان فى الوقت الحالى
وأضاف جوسيب أنه هناك فريق ثانٍ للبارسا يضم عددا من اللاعبين المميزين، يجب النظر إليهم قبل التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة ونخطط لموسم (2019- 2020) بتريث شديد ولسنا فى حاجه للعجلة.
وعلق أيضا على التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم فريق أتليتكو مدريد قائلا: "لا يوجد أى اتصال مع جريزمان فى الوقت الحالى لضمه لصفوف الفريق".
وكان أنطوان جريزمان قد أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ظهر برشلونة كأبرز المرشحين للتعاقد معه.
وقام فريق ريال مدريد بتدعيم صفوف الفريق بعدة صفقات، مثل إدين هازارد من نادي تشيلسي الإنجليزي، والظهير الأيسر فيرلاند ماندي من أولمبيك ليون الفرنسي، وقلب الدفاع البرازيلي إيدير ميليتاو من نادي بورتو البرتغالي، والمهاجم الصربي لوكا جوفيتش من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.
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