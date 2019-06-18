الامارات | اتحاد كلباء يتعاقد مع عبدالسلام محمد

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يتعاقد مع عبدالسلام محمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، أمس، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، التعاقد مع المدافع عبدالسلام محمد (26 سنة) لموسم واحد في صفقة انتقال حر، وجرى التعاقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي علي حسين اللوغاني، وسبق لعبدالسلام اللعب في صفوف العين وبني ياس. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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