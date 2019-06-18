الامارات | «فيكتوري تيم» يتصدر فئة واقف في جائزة المجر الكبرى

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري تيم» يتصدر فئة واقف في جائزة المجر الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق فيكتوري تيم، عبر قائد دراجة فيكتوري تيم 90 المائية البطل النمساوي كيفين رايتيرير، بالمركز الأول لجائزة المجر الكبرى (الجولة الثانية من بطولة العالم 2019)، التي اختتمت أول من أمس في بحيرة نييرغيهازا.

وتعد بطولة القارات الأوروبية واحدة من أهم البطولات الدولية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم)، وبإشراف مؤسسة «إتش 2 أو» للأحداث الرياضية البحرية، وتشمل جولة المجر العديد من الفئات منها واقف جي بي 1 و2 و3، وناشئين 2.3 و3.3، ومخضرمين وسيدات وجالس جي بي 1 و2 و3، ومخضرمين وسيدات والحركات الاستعراضية.

وأنهى فريق الفيكتوري تيم مشوار الجولة الثانية من بطولة العالم عبر المتسابق رايتيرير متصدراً لفئة واقف جي بي 1 في الترتيب العام لجائزة المجر الكبرى للدراجات المائية بعد ثلاث مراحل، متفوقاً على النرويجي ستان استيجين (الثاني)، وزابو بارناباس (الثالث).

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وتفوق قائد دراجة فريق فيكتوري تيم رايتيرير في المرحلة الأولى على ستان استيجين وأوريك بيرنتسين، فيما تألق في المرحلة الثانية أيضاً في المرحلة الثانية متفوقاً على ستان وزابو لكن الحظ لم يبتسم لرايتيرير في المرحلة الثالثة التي تألق فيها زابو بارناباس والمجري ديري أتيلا، الذي حل ثانياً لتكون النهاية سعيدة لرايتيرير الذي توج باللقب حاصداً النقاط الأعلى في الترتيب العام مهدياً الفيكتوري تيم لقب الجولة الثانية ومواصلاً صدارة الترتيب العام حيث تضاف نقاط هذه الجولة إلى رصيده السابق (75) نقطة.

ويحتاج الفريق إلى المضي قدماً في الجولة الثالثة والختامية، التي ستقام نهاية الشهر الجاري في العاصمة الكرواتية زغرب، للفوز باللقب العالمي في بطولة القارات الأوروبية 2019.

75

نقطة، رصيد فريق فيكتوري تيم الذي يتصدر الترتيب العام.