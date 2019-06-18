الامارات | خليفة عبدالله: ابتعدت عن كرة القدم بسبب مرض والدي

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة عبدالله: ابتعدت عن كرة القدم بسبب مرض والدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل وعجمان، السابق، خليفة عبدالله، أن سبب ابتعاده عن المشاركة في دوري الخليج العربي، الموسم الماضي، يعود إلى مرض والده، وحاجته إلى الوقوف إلى جواره في رحلة علاجه.

وقال عبدالله لـ«الإمارات اليوم»، إنه فضّل الابتعاد عن كرة القدم لمدة موسم، حتى يطمئن على صحة والده، مبيناً أنه كانت لديه عروض عدة، سواء من دوري الخليج العربي، أو من أندية دوري الدرجة الأولى، وكان أبرزها من حتا وخورفكان، للعب لأحدهما في الموسم الماضي، لكنه أصر على الابتعاد بشكل مؤقت عن ممارسة كرة القدم.

وأوضح اللاعب الذي كان ملقباً بـ«تشافي الوصل»، بسبب طريقة لعبه التي كانت تشبه نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، تشافي هيرنانديز، أنه بات جاهزاً للعودة إلى الملاعب بداية من الموسم المقبل، وقال: «أتدرب منذ فترة مع مدرب خاص، وفي إحدى الصالات الرياضية، لاستعادة لياقتي البدنية، إذ وصلت إلى درجة جيدة من اللياقة، التي سترتفع تدريجياً مع توالي التدريبات».

وأضاف: «الموسم الجديد سينطلق في شهر سبتمبر المقبل، وهي فترة كافية للاستعداد للمشاركة في المباريات، ومن خلال خوض فترة إعداد مكثفة، وتعويض الفترة التي غبت خلالها عن التدريبات والملاعب بشكل عام».

ورداً على سؤال حول تلقيه عروضاً من أندية دوري الخليج العربي، للعودة إلى الملاعب، قال: «تلقيت أكثر من عرض، ولكن بشكل غير رسمي، إذ اقتصرت المفاوضات على محادثات غير رسمية، وسأبحث في الفترة المقبلة مستقبلي، والعرض الأفضل الذي يساعدني على العودة لخوض المباريات، والظهور بالصورة التي يعرفها عني الجمهور، عندما كنت ألعب في المواسم الماضية».

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وأشار خليفة عبدالله إلى أنه كان سيخوض الموسم الماضي مع نادي الفجيرة، لكنه لم يستمر مع الفريق، موضحاً: «شاركت في فترة الإعداد مع الفجيرة، ولعبت مباراة ودية مع الفريق، ولكنني لم أستمر مع (الذئاب) بسبب ظروف مرض والدي، بينما كدت أن أنضم إلى نادي الشارقة، إذ كان (الملك) يحتاج إلى لاعب في خط الوسط، ولكن الظروف لم تخدمني لاستكمال إجراءات تسجيلي مع الفريق».

وزاد: «في موسم 2017-2018، لعبت مع نادي عجمان، وكانت مرحلة مهمة جداً بالنسبة لي، إذ إنني أتوجه بالشكر إلى شركة الكرة في (البرتقالي)، ومجلس الإدارة، والمدرب المصري أيمن الرمادي، خصوصاً أنني حصلت على دعم كبير من النادي، قبل توقفي عن ممارسة اللعبة الموسم الماضي».

وعن رأيه في تتويج الشارقة بلقب دوري الخليج العربي، إذ كان من الممكن أن يكون ضمن عناصر الفريق في الموسم الحالي، قال: «صراحة تدربت مع المدرب عبدالعزيز العنبري، الذي يعد من المدربين المميزين الذين لديهم بصمة كبيرة مع اللاعبين، وشاهدنا ذلك مع (الملك)، فالفريق قدم موسماً رائعاً واستثنائياً، واستحق الفوز بلقب الدوري».

أما بالنسبة إلى رأيه في تراجع نتائج ناديه السابق، الوصل، فقال: «الوصل بالنسبة لي هو (نبض القلب)، ولقد تابعت نتائج الفريق في الموسم الماضي، وكنت أتمنى أن يواصل الفريق العروض القوية والنتائج الجيدة التي حققها في آخر موسمين، وأرى أن الوصل قادر على العودة إلى مكانه الطبيعي في الموسم المقبل، خصوصاً أنه يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، كما أن إدارة النادي لديها الخبرة في قيادة الفريق إلى العودة إلى المنافسة، خصوصاً أنها قامت بعمل كبير في السنوات الأخيرة».

وتابع: «أعتبر نفسي من أبناء الوصل، إذ إنني نشأت في الوصل، ويعد بيتي الثاني، وأتمنى أن يعود الفريق إلى سابق عهده كما تعودنا، خصوصاً أن لديه جمهوراً كبيراً يستحق أن يفرح بالفوز بالبطولات، وبالنسبة لي لا يمكن أن أنسى فضل الجمهور الوصلاوي».

وختم خليفة عبدالله بالتأكيد على قدرته على العودة إلى مستواه، وقال: «سأكثف من تدريباته في الفترة المقبلة، حتى أكون جاهزاً للانضمام إلى أي فريق، وتحديد مستقبلي».